Fjordhestmannen

Nyhende

Kasper Simon Hjelle døydde heime på Vollen på Hjelle 04.09.2018, 77 år gamal, og vart gravlagd frå ei fullsett Eida-kyrkje ei veke seinare. Med han gjekk ein markant, engasjert og allsidig mann bort. Mykje kan seiast om samfunnsmennesket, politikaren, sauebonden, konkurranseskyttaren, jegeren og familiemannen Kasper. Han hadde mange talent. Desse minneorda avgrensar seg til Kasper si rolle i fjordhestmiljøet.

I Kasper sin familie har det vore dyktige og respekterte husdyrfolk i generasjonar. Foreldra Jenny og Hans hadde både hug og auge for hest. Morfaren Simon og bror hans; Anders Lefdal sr., dreiv begge aktivt med hestehandel og var velkjende for godt dyrevit. Ei rekkje gode hestefolk frå nyare tid slektar frå desse to Lefdal-brørne. Kasper hadde i utgangspunktet eit dyreskjøn som er få forunt. Ein sjeldan teft – for å sjå kva som budde i eit emne, anten det var sau eller hest, og for å gjere gode utval. I tillegg voks han opp i eit aktivt miljø med gode, røynde læremeistrar. Ein av desse var Rasmus S. Myklebust, som vart medeigar i Kasper sin fyrste hingst. Svipp vart nr. 2 i kvalitet som treåring i 1974 og innleia ei imponerande merittliste. I alt var Kasper eigar eller medeigar i 28 avlsgodkjende hingstar. 18 av desse stod i kvalitet, og 5 (Gilde, Brusvein, Fløtrar, Tonar og Steffar) gjekk til topps som spissar i treårsklassen. Fleire av hingstane vart høgst betydelege i avlsarbeidet på sikt; kanskje særleg Jærmann, som Kasper kjøpte usett som åring og fekk heim med båt frå Rogaland.

Eit mantra for Kasper var at ein sjølv måtte vite kva hest ein hadde. Han kunne godt finne på å slakte ein hest som var lovprisa av dommarane, viss han ikkje sjølv hadde tru på han. I stallen på Vollen stod det følmerrar årvisst, og Kasper var såleis trufast både som oppdrettar og utstillar i fleire tiår. Dei siste åra markerte Kasper seg på utsida av utstillingsringen – som røynd rådgjevar og kvalifisert kommentator, alltid interessert og oppglødd. Før premieutdelingane hadde han kvalitetsrekkjene nedskrivne i katalogen sin, og vi var mange som hadde glede av å drøfte den uoffisielle fasiten med han før dommarane kringkasta den offisielle over høgtalaren. Ofte var det samsvar mellom Kasper og dommarane sine vurderingar. Sprikte dei to sanningane, spurde ein seg sjølvsagt om kvar feilen låg.

I utstillingssamanheng var Kasper perfeksjonisten som vog både detaljar og heilskap. Han var ærekjær og levde seg sterkt inn i førebuing og gjennomføring. Pinsetten var med når han manka. Børsten var ofte med inn i ringen. Gjennom ein lang, rik karriere hadde Kasper erfart korleis ein hest kunne presentere seg frå si beste side. Det handla ikkje om å fuske, men om å gjere det ein kunne for at dyret skulle skine. Dette kunne Kasper, og han gav velvillig råd til mange. Som nabo hadde eg fast rute gjennom tunet hans om vårane, før unghestsjåa. Og der gjekk ikkje ein hest upåakta hen! Var ikkje Kasper på plass når eg gjekk ut, stod han og venta meg på heimveg. Før eg var framkomen, var vurderingane klare: «Denne foten må skoast om!», «skjer meir i ytre (men IKKJE røyv draktene)», «vri hovudet slik når du mønstrar! Då slengjer ikkje hesten ut den skeive foten, og halsen vert betre», «få halslykkja rein for hår», «tynn bort brigden i manen», «klipp nokre millimeter her (og der)», «kost håra opp på framsida av knea», «skjer nakkereima smalare, slik at nakken vert lengre», «denne merra travar penare når du senkar farten….»

Kasper var ein meister til å vurdere dyr kjapt og effektivt, og ein mentor som sa det han meinte. Vi fekk som regel reine ord for pengane, og så var det opp til oss å tole dei eller ikkje. Han var ei oppkome av kunnskap, han hugsa ualminneleg godt og var flink som få til å fortelje gode, treffande historier frå fortid og samtid. Han kom lett i kontakt med folk og hadde ekte engasjement. Difor vart han verdfull å prate hest med for svært mange frå ulike hjørne av fjordhestverda.

Tankane våre går i fyrste rekkje til familien, som Kasper tydeleg gledde seg over og var stolt av. Men også til fjordhestmiljøet, som har mista ein respektert og ruvande ringrev. Kasper vil bli sakna ved ringen i vårar som kjem.