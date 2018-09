Det gjekk bra i Eid

Nyhende

Onsdag ettermiddag vart det varsla om farleg vind på Vestlandet, som på sitt verste kunne kome opp i orkans styrke i kasta. Folk vart samstundes bedt om å sikre lause gjenstandar, som trampoliner, hagemøblar og andre ting som kunne føre til farlege situasjonar. Etter det Fjordabladet erfarer, er det på Nordfjordeid, så langt, ikkje meldt om skadar som følgje av vinden.

Skipsbrann

Ved Flatøy utanfor Askvoll var det full fyr i ein fraktebåt. Ingen av dei fire som var om bord på den brennande skip kom alvorleg til skade skadde. Redningsaksjonen var svært krevjande.

Askvoll isolert

På fylkesveg 609, mellom Askvoll og Førde gjekk det fleire ras, noko som førte til at fleire bilar vart stengde inne mellom rasa. Politiet melde tidleg at ingen personar var tatt av rasa, og at ein hadde starta evakuering av dei innestengde. I Fjaler vart ein person til skade i ei hand då eit tre blåste over ende og trefte bilen vedkomande sat i.