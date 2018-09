Med operamamma i salen

Nyhende

– Ettersom det er opera dei skal synge, så må der vere ei operamamma i salen. Det vert artig å få med seg. Dette blir stas, seier mamma Kari Standal Pavelich, operasjef i Opera Nordfjord på Eid.

Laurdag er ein midtvegs i Stjernekamp i haust, der opera står på plakaten. Her er det ikkje berre stemmeprakt som gjeld for artistane. Dei må også lære seg å synge med ein heilt ny teknikk.

Hektiske tider

Det er hektiske tider med innspurt før operapremiere i Opera Nordfjord 3. oktober, men når eldstesonen Alex skal synge opera må mamma vere med. Ho har også med seg eldstejenta Agnes. Også Arve Espe, styreleiar i Opera Nordfjord, vil vere på plass som publikum under Stjernekamp.

– Vi har fått beskjed om at tv-teamet nok kjem og stiller nokre spørsmål, og då er det berre å stille opp, smiler ho, som ikkje trur det blir mange sekund på tv-skjermen denne gong.

– Men vi har også fått beskjed om å lage ei helsing frå operagjengen her i Nordfjord, så vi skal filme eit lite klipp der dei seier lykke til. Dette vert vist under sendinga laurdag. Det er kjekt å få litt ekstra merksemd ettersom Opera Nordfjord er 20 år i år, smiler operasjefen.

Artig erfaring

Men å høyre eldstesonen synge opera har ho aldri før fått opplevd.

– Det vert ei artig erfaring. Han har på ingen måte sunge opera før, berre vore med litt i operakoret. Han har aldri tatt klassiske songtimar i heile sitt liv, og har aldri fått songundervisning av far sin. Alex har kanskje fått med seg noko heimanfrå likevel, men vi har aldri høyrt han synge klassisk, berre når han tullesynge, smiler Standal Pavelich.

– Det er ekstra spennande laurdag ettersom det er opera han skal synge denne gongen. For hans del var målet å kome til sjangeren opera. Alt etter dette ser han på som ekstrabonus, fortel ho.

Krevjande

– Opera er ein krevjande sjanger, og det er lett å falle gjennom. Det er med andre ord ekstra spenning til denne sjangeren. For dei som har kviskra og sunge pop, må no plutseleg bruke hovudklang, fortel operamamma, og legg til: – Vi foreldre tar det som det kjem. Han gjer det ikkje lett for seg sjølv, men har valt ein song der han må gå høgt. Når han tullesyng så kjem han opp. Vi satsar på at han gjer det også no laurdag, smiler ho.