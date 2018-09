Mekk din eigen skulebolle

Nyhende

– Dette har vore kjempepopulært, og det har gått med ein god slump glasur. På nokre bollar ser ein berre glasuren. Det er tydeleg her er mange kreative konditorar. Eg kjøpte også inn ein kilo med små smarties, og det meste har gått med, seier bakar Odd-Rune Eidheim. Han fortel at det er første gang Bakehuset Tunold har stand på Eidamessa, men at dette har gitt meirsmak. – Det er artig å vise oss fram, og responsen har vore formidabel. Det er mange som ikkje heilt veit kva vi driv med på bakeriet, og som har fått ei aha-oppleving når dei har sett informasjonsfilmen vår, fortel han.