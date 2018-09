Fjorten produksjonar frå skulesekken til Eid

Nyhende

Det er alt frå teater og dans, til film, utstilling workshops innan kunst. I alt blir det 54 arrangement på fem barneskular, ungdomsskulen og den vidaregåande skulen i Eid til saman, fordelt på fjorten ulike produksjonar. Der sju blir vist på barneskulane, tre på Eid ungdomsskule og fire på Eid vidaregåande skule. Det heile starta denne veka der elevane frå ungdomsskulen gjennomførte besøk ved Nordfjord folkemuseum på Sandane.

Dans

Dans er også dette skuleåret ein del av tilbodet frå skulesekken. Det startar 15. oktober der vêr og dans er kopla saman for alle elevane i barneskulen. Danserytmer blir det også 18. oktober når bandet Luisón og Cuba kjem til Eid ungdomsskule.

Film

Gjennom skuleåret får også elevane fleire tilbod frå skulesekken som omhandlar film. Det er både filmar som blir vist, filmverkstad og animasjonsverkstad. Våren 2019 blir filmen Sameblod vist for elevane ved Eid vidaregåande skule. Den handlar om Elle Marja på fjorten år som er ei reindriftssamisk jente. Ho blir utsett for rasisme på 1930-talet, og rasebiologiske undersøkingar på kostskule. Etter filmvisninga vil elevane få møte og samtale med skodespelar Lene Cecilia Sparrok og formidlar Anders Fitje. 22. november blir det også film for elevane ved Eid vidaregåande skule. Det er dokumentarfilmen Ambulance som er laga av Mohamed Jabaly. Han er frå Gaza og har levd der heile livet. Ambulance er ein rå film som fortel historia om å leve i krig, og om korleis helsepresonell set seg sjølv i fare for å hjelpe andre. Mohamed Jabaly vil sjølv reise rundt med filmen, samtale med elevane og svare på spørsmål etter kvar visning.

Våren 2019 blir det filmverkstad ved Eid ungdomsskule og animasjonsverkstad ved barneskulane. Verkstaden skal syne korleis elevane, ved hjelp av eige utstyr, kan lage film utan at det kostar noko. Gjennom verkstaden vil elevane kun nytte eigne mobiltelefonar og datamaskiner. Til slutt blir det premiere på dei ulike filmane.

Når barneskulane skal ha animasjonsverkstad skal dei nytte nettbrett, animasjonsboks og dukker eller figurar dei sjølve lagar av plastelina eller papir. Ved å flytte figurane sine litt etter litt, og ta eitt og eitt bilde kjem etter ei stund ei historie til liv. Filmane blir til ut i frå små historier som elevane skal lage sjølve.

Nasjonal prøve

5. og 6. november blir teaterframsyninga Nasjonal prøve vist for elevane ved Eid vidaregåande skule. Eit samarbeid med Sogn og Fjordane teater, der også 12-13 elevar ved dramalinja ved Firda vidaregåande skule er med. Stykket er skrive av Maria Tryti Vennerød som vaks opp i Sogndal og Førde. Det handlar om kva som skjer når ein terrorist blir skapt. Er det skuleverket, lærarane og til sist medelevane si skuld? Vidar er problemeleven som er flytta til ein annan skule, men fråvêret hans bråkar meir enn nærværet. Klassa er samla til nasjonal prøve, men ingen klarer å konsentrere seg. Alle snakkar om han som ikkje er til stades. Det er komplisert med Vidar. I ein augneblink er han snill og kul, i den neste er han frekk og trugande. Kva gjer vi med dei som ikkje passar inn, dei som er mest sårbare?

Produksjonar til Eid:

Tidskapselen, ungdomsskule

Isla, vidaregåande

Dans vêret, barneskule

Smeltedigelen, barneskule

Luison og Cuba, ungdomsskule

Nasjonal prøve, vidaregåande

Verken fugl eller fisk, barneskule

Ambulance, vidaregåande

Om berre lyseblå kunne bli superhelt, barneskule

Superiopera og mysteriet med den magiske musikkeliksiren, barneskule

Animasjonsverkstad, barneskule,

Filmhjelp.no, ungdomsskule,

Sameblod, vidaregåande,

Møtepunkt himmel og jord, barneskule