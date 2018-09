Klart for Eidamessa 2018!

Nyhende

– Eidamessa er eit suverent avbrekk i jakta, og er kjempekjekt arrangement for heile familien. Her har vi underhaldning for dei fleste, frå vikingane som kulturberarar til meir kommersiell moro i tivoliparken. Eidamessa er eit sosialt arrangement der vi tar imot hausten, og Eidamessa er noko butikkane jobbar for og fram imot, stadfestar Kristin Eide og Gro Gjerdevik i Nordfjordeid senter.

Tre messedagar

Eidamessa varer fredag, laurdag og søndag. Gjennom Eidsgata vil det bogne av salsbuer, og butikkane er oppmoda til å trekkje butikkane sine ut på gateplan.

– Her vert alt frå godteri, hagemøblar, gardsmat, sylte, saft, frukt, såpekokeri, husflid, frivillige organisasjonar, og her vert popup-butikkar i ledige lokale, fortel dei.

Laurdag kan barn vere med å pynte skulebollar med Bakehuset Tunold.

– Vi prøver stadig å forbetre oss, og i år vert det endå meir underhaldning på sentrumsscena som vert plassert mellom Jysk og Betania. Children of Mars står på scena søndag, fortel dei.

– Det er ei god stund sidan vi har hatt underhaldning på kvelden, men det vert det i år. Magnifikk og Bankkjellaren står for arrangement, der tre artistar vil underhalde i partyteltet.

Paw Patrol kjem

– Elles har vi fått tak Paw Patrol, populære og kjende figurar frå barne-tv, og det er noko barnefamiliar har etterspurt. Det er Chase og Skye som kjem til Eidamessa. Dei vil ha tre sceneshow i teltet, og to gongar får ein høve til å møte dei på Kozmos på Amfi. Det er med andre ord god og passande høve til at ein får sjå og oppleve dei, fortel Gjerdevik.

Også i år samarbeider ein med vikingane.

– Det er eit økonomisk løft å få dei hit, men i år har vi fått kommunen og bedrifter med på eit spleiselag. Vikingane vert dermed å finne i ein eigen vikinglandsby mellom Esso og Normatic, og det er vel verdt å ta seg ein tur bortom. 6.-klassingane, som har vikingtid i pensum, får eige undervisningsopplegg fredagen. Dei får kjennskap til vikingtida, og med Sagastad på trappene er det viktig at barn og unge kan mest mogleg om vikingtida, så dei kan vere gode ambassadørar for Sagastad, seier dei.

Tradisjon

– Vi er alle vakse opp med noko vi ønskjer at den oppveksande generasjon skal ha gode minner frå, og Eidamessa kjem innanfor den kategorien, meiner dei.

Eidamessa vert arrangert for 28. gang, så her snakkar vi fast tradisjon. –

– Vi er allereie i gang med planlegging av jubileumsfeiring om to år, konstaterer Eide og Gjerdevik. Dei reknar med at Eidamessa vil trekkje folk frå heile Nordfjord og Sunnmøre.