Nyhende

Kjersem meiner det er på tide å tenkje nytt når det gjeld fjordkryssingar. I dag vert strekningane lyst ut på anbod tilpassa ferjedrift basert på funksjonskrav frå det offentlege. Kjersem meiner bruer absolutt vil kunne hevde seg i ein slik konkurranse. For då vil ein ikkje berre betale for drift, men faktisk sitje att med store verdiar i form av ei bru når driftsperioden er over etter 20 til 40 år.

Kjersem peikar på at dette no er blitt meir aktuelt med bakgrunn i at regjeringa har opna for bruk av ferjeavløysingsmidlar basert på opp til 40 års ferjedrift.

– Bør opne opp for private

– Ferjer er bompengar til «evig» tid, bruer er tidsavgrensa bompengar. Med ferjedrift sit Staten igjen med ingenting etter driftsperioden. Ferjekontraktane må stadig fornyast og ferjedrifta vert stadig dyrare.

– Ferjekontraktene representerer imidlertid eit vel fungerande, og lite byråkratisk Offentleg Privat Samarbeid (OPS), der kontraktane normalt varer i ti år. I komande anbodsrundar bør det offentlege opne for at private aktørar kan tilby alternativ med kryssing av fjorden med bru, men då med lengre varigheit av kontraktane, til dømes bygging og deretter drift av brua i 20–40 år. Etter driftsperioden vert brua overdregen vederlagsfritt til det offentlege som kan drifte den i 60–80 år til, utan bompengar, er forslaget frå Geir Kjersem.

Kan produsere modular

Rådgjevaren i LMG Marin forklarer at flytebruteknologi kan standardiserast for norske fjordar. Brua kan produserast i modular, produksjonen kan automatiserast og gje arbeid til verft på Vestlandet.

På møtet med Nordfjordbrua AS viste Kjersem flytebruer med ulike former for skipspassasje, avhengig av trafikkmønster.

– Flytebruer kan byggast rimeleg dersom politikarane godtek at brua vert stengt ei kort stund når store cruiseskip passerer gjennom ei sluse i brua, seier Kjersem. Han meiner at dette vil bli eit marginalt problem for ei flytebru over Anda-Lote, fordi cruiseskipstrafikken er avgrensa, og cruiseskipa kan dirigerast til å passere om natta når biltrafikken over brua er liten.

Ein kan også velje ein kombinasjon med skipssluse og ei låg bru der mindre båtar heile tida kan passere. Mindre skip og lokal trafikk kan dermed gå utanom slusa og vil såleis ikkje bli påverka av brua.

Funksjonskrav

Kjersem ser føre seg at det også vert stilt funksjonskrav til ei fjordkryssing med brualternativ, som ein i dag gjer for ferjedrift. Funksjonskrav for ei bru over Lote-Anda kan til dømes vere: lengde på 1800 meter, krav om to køyrefelt + gang/sykkelsti, 75 meter seglingshøgde og 200 meter seglingsbreidde.