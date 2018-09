Nyhende

I utgangspunket var det Hip-Hop Alexander var mest usikker på. Ein sjanger som ligg litt langt vekke frå den musikken han held på med til vanleg. Men etter øving kjenner han seg meir sikker, og gler seg no til Hip-Hop.

–Hip-Hop er faktisk den sjangeren som eg no gler meg mest til, sa musikaren frå Eid til Fjordabladet for litt over ei veke sidan. No har han finslipt framføringa gjennom ei veke med øving saman med mentor og sjangerekspert Maria Karlsen.