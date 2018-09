Nyhende

Oldeide var det klare fyrstevalet for raudtlaga i både Vågsøy og Flora, og har no takka ja til å stille på topp når Raudt Kinn stiller til val neste haust. Leiar i Raudt Vågsøy, Daniel Henriksson, er svært nøgd med at Geir har bestemt seg for å stille.

–Ein meir rakrygga og ærleg politikar skal ein leite lenger etter! No vil vi gjerne ha med mange nye med på laget, både som medlemmer og listekandidatar.