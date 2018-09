Eid kjøper aksjar i Nordfjordbrua AS

Nyhende

Nordfjordbrua i startgropa med forprosjekt Treng pengar og engasjement

Kommunestyret i Eid har vedteke å teikne aksjar for 1 million kroner i Nordfjordbrua AS, for å gjennomføre eit forprosjekt for bygging av bru Anda-Lote. Midlane vert løyvd under føresetnad av at Gloppen kommune og næringslivet i Eid/Gloppen kvar går inn med minst tilsvarande beløp.

Ordføraren i Eid, Alfred Bjørlo peikar på at ei fersk trafikk- og finansieringsanalyse for Nordfjordbrua Anda-Lote syner eit sterkt aukande trafikkgrunnlag og store regionale effektar dersom dagens ferjer vert erstatta med bru - og eit finansieringspotensiale på mellom 2,4 og 3,7 milliardar kroner.