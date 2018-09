Busspassasjerar måtte punge ut

Nyhende

Under ein kontroll Statens vegvesen hadde i Stryn torsdag, der kontrollen hadde fokus på bruk av bilbelte, vart det kontrollert 87 køyretøy. Av desse var det to bussar. Bussane hadde totalt 57 passasjerar, fire av passasjerane var utan bilbelte og vart gebyrlagde med 1500 kroner kvar. Ut over dette vart det ikkje skrive ut gebyr for manglande bruk av bilbelte, melder Statens vegvesen.