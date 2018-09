Nyhende

– Eg er glad for at eit samla kommunestyre stiller seg bak dette viktige bustadprosjektet for vidare vekst og utvikling i Eid. Det er eit prosjekt med 60 nye bueiningar midt i Nordfjordeid sentrum med uvanleg høg arkitektonisk kvalitet. Det vil bli eit nytt landemerke for Nordfjordeid som tettstad, seier ordføraren. Han legg også vekt på at det å byggje nye bustader i Lunden også er god miljøpolitikk: Det reduserer trongen for framtidig bilbruk fordi du kan gå og sykle til alt du treng i kvardagen. Prosjektet reduserer også presset mot sårbar dyrka mark rundt sentrum.

Attraktive bustader

– Det å utvikle eit så stort bustadprosjekt svært krevjande. Det er ekstra imponerande at det er drege i gong og ført fram gjennom ein lang planprosess til ein samrøystes vedteken reguleringsplan av eit lokalt eigd og ganske nytt selskap.

– Eg trur bustadene vil bli attraktive for mange både i og utanfor Nordfjord, og ynskjer lukke til med vidare realisering av prosjektet, avsluttar ordføraren i Eid.