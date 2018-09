Nyhende

Ove Garlid i Statens vegvesen opplyser at to bilførarar vert rapportert til politiet. Ein for manglande førarrett og ein for brot på køyre- og kviletidsreglementet.

Eit firma fekk 8.000 kroner i gebyr for ikkje gyldig bombrikke.

To bilførarar måtte rydde i frontruta før vidare køyring.

Ein busspassasjer vart gebyrlagd for manglande bilbeltebruk.

Tre bilførarar fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletidsregelverket.