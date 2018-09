Sandvik etterlyser tilbod ved Nordfjord sjukehus

Nyhende

Sandvik sitt spørsmål til ordføraren er:

«Korleis er Eid kommune som vertskommune informert om noverande og framtidige tilbod ved Nordfjord Sjukehus? Kva er samarbeidspunkta med Helse Førde? Og korleis kan Eid kommune/Nordfjord-kommunane vere med å sikre at vi i regionen får behalde dei tilboda som vart bestemt og som vi i høgste grad treng å ha nær?»

Fleire poliklinikk-tilbod

Bakgrunnen for at Sandvik stiller dette spørsmålet er at det i vedtaket om Nordfjord sjukehus som framtidas lokalsjukehus låg inne vedtak om ei rekkje funksjoner som skulle vere på plass, mellom anna fleire poliklinikk-tilbod med ein viss hyppighet.

–Tilbakemeldingar frå ulike hald, gjer meg usikker på kor mykje av desse poliklinikk-tilboda som framleis er der. Eg tenkjer då særleg på tilbod innan nevrologi, revmatologi og gynekologi, tilbod der det er bra for pasientane å ha kort reiseveg, påpeikar Siri Sandvik i samband med spørsmålet.

I orienteringssaker frå ordførar på kommunestyremøtet torsdag vil stadleg leiar Tone Holvik vere til stades for å orientere om status for Nordfjord sjukehus.