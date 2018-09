Inviterer alle til fest

Nyhende

– Kom å bli med. Dette er for alle!, er oppfordringa frå arrangørgjengen i Eid kommune og Eid Frivilligsentral.

Innbyggjartreffet er ei vidareføring av Eid Inviterer-profilen. Nye innbyggjarar får First Eid Kit, og ein starta først opp med eit innflyttartreff. Etter kvart har ein funne ut at det skal vere for alle – og ein real innbyggjarfest.

Denne dagen kan du møte eit mangfald av frivillige lag og organisasjonar i Eid som gjerne vil vise kva dei driv med.

– Det var veldig oppslutning om treffet i fjor, og i år skal vi overgå dette, lovar dei.

Underhalding

Stårheim skulekorps opnar innbyggjarfesten til full musikk. Og våre lokale MGPjr-vinnarar Vilde & Anna og Oselie underheld.

– Det er vel berre Allsang på grensen som har klart å samle dei på ei felles scene før. Det er ekstra stas å få hylle dei i heimbygda, og vi er veldig stolte av dei, seier Janne Endal Andersson.

Lag og organisasjonar i alle variantar kjem også til å stille, også for å promotere seg.

– I fjor hadde 4H ein felles stand, der det vart sykla over 100 smoothie i løpet av to timar. Så får ein sjå om ein klarer like mykje denne gongen, smiler Astrid Grete Torheim i frivilligsentralen.

Riding og pilskyting

Vikinglinja ved Fjordane folkehøgskule stiller også, der du kan prøve seg på pil og bogeskyting.

Eid Fjordhestlag og Barnas Fjordhestlag kjem med hestar og det vert høve for barneriding.

Det vert også ope bibliotek med eiga Gruffalo-utstilling og gratis barnekino.

Det er viktig å få synleggjort kva ein har av lag og organisasjonar i kommunen, og kanskje få fram endå fleire om det er behov for det, seier Torheim.

I samband med innbygggjartreffet er det også samling med lag og organisasjonar og Eid kommune.

– Det har vorte eit møtepunkt ein gong i året, som lag og organisasjonar har bedt om sjølve. Her kan ein heie fram kvarandre, seier kultursjef Geir Holmen.

Bredt spekter

I fjor var det 35 standar, der fleire var samlestandar for same type organisasjon. Dei lovar eit bredt spekter.

Treffet er gratis for alle, og dei lovar at det også vert kakefest.

– Vi håper på stinn brakke og kjempestemning. Det blir nokre intense to timar i og utanfor storstova vår, seier dei.

Etter festen er det kick-off for Frisklivssentralen som no vert lansert.

– Innbyggjarfesten er frå barn og unge til pensjonistar, og det skal vere råd å finne ein aktivitet til alle, meiner dei.