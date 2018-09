– Må ha bedriftene med

Nyhende

Det seier Eid-ordførar og styreleiar i Nordfjordbrua AS, Alfred Bjørlo. Han gjev ros til Hans Petter Gilleshammer og LO midtre Nordfjord for deira engasjement. – No må små og store bedrifter i Eid kjenne si besøkelsestid, bli med på spleiselag og sette trykk på å få realisert brua. Trafikkanalysen viser at det er veldig mykje næringstrafikk og pendlartrafikk, påpeikar Bjørlo. Han håper på godt oppmøte torsdag og fredag, både av bedrifter, politikarar og privatpersonar, og at mange vil teikne aksjar.

For bedrifter og organisasjonar er minimumsteikning sett til 5 aksjar á kr 1000.

For privatpersonar er minimumsteikning sett til 2 aksjar á kr 1000.