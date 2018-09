Skal sjekke beltebruken i buss på heile Vestlandet

Nyhende

– Det er i bussar der det er eit påbod om å bruke belte vi kjem til å kontrollera, seier Anne Margrethe Bøe, som er kampanjeansvarleg i Region vest.

– Denne gongen vil vi har fleire kontrollørar ute og vi vil vere på fleire plassar. Grunnen til det er at vi vil kontrollera fleire bussklassar der det er påbod å bruke belte, seier ho.

Beltebruken har gått ned

Ho fortel at det har kome fram i spørjeundersøkingar at 9 at 10 veit om påbodet, men likevel går beltebruken i buss ned.

– Diverre ser vi at bruken har gått ned til 81 prosent i fjor vår til 74 prosent. Dette er ikkje godt nok når vi veit at setebeltet reddar liv like mykje i buss som i bil. I bussen kan konsekvensane bli enormt store om det skjer ein ulukke og passasjerane sit usikra, seier Bøe.

Treffe busspassasjerar

Bøe seier at i tillegg til alle kontrollane som vil vere, skal dei også vere til stades på bussterminalar i bergensområdet.

– Forsking viser at kampanjar har effekt når vi gjer kontroll og informasjon i kombinasjon. Difor er det like viktig å treffe folk som brukar buss, og gjere dei medveten om kvifor det er så viktig å bruke belte også i buss. Som i fjor vil vi i år ta med oss elefanten som er eit verkemiddel når vi kommunisere ut bodskapen i kampanjen, seier Bøe.