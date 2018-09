Nyhende

Formannskapet har samrøystes gått inn for at Eid kommune skal teikne aksjar i Nordfjordbrua AS for inntil 1,0 million kroner, finansiert frå kommunen sitt investeringsfond.

Det er sett som vilkår at også Gloppen kommune teiknar aksjar for same beløp som Eid kommune og at andre aktørar enn Eid og Gloppen teiknar aksjar for til saman minimum 1,0 million kroner.

Saka skal vidare til avgjerd i kommunestyret.