Folketalsutviklinga i fylket

Nyhende

Det seier Tore Thorsnes, direktør NAV Sogn og Fjordane som meiner at ein reduksjon i folketalet på nesten 200 personar 1. halvår er dramatisk.

– Dette er eit paradoks i eit fylke der «alt det andre» går veldig bra. Næringslivet går godt, låg arbeidsløyse, høg yrkesdeltaking, vi står lengt i jobb i Norge, har relativt få på uføretrygd osv, men likevel ser vi at utflyttinga frå fylket held fram og tilflyttinga bremsar opp.

Lite lysteleg

Tala som Statistisk sentralbyrå legg fram er lite lysteleg lesnad:

- 19 kommunar har null eller negativt fødselsoverskot jamført 2017

- 13 kommunar har negativ flyttebalanse

- Frå inngangen til 2017 og fram til 1. halvår 2018 har «minuskommunane» våre eit fall i folketalet på heile 742 personar mens «vekstkommunane våre» har ein auke på 512 personar.

– Vi ser såleis også ein forsterka sentralisering av busetnaden i fylket, seier Thorsnes.

Stor utflytting

– Fylket har over lang til hatt stor utflytting til andre delar av landet, særleg i aldersgruppa 20-30 år og dette vil halde fram, trur Thorsnes. Utflyttinga er blitt kompensert av gode fødselsoverskot og ikkje minst innvandring (både arbeidsinnvandring og busetting av flyktningar) og gitt fylket ein svak vekst i folketalet dei siste åra.

– No ser vi at fødselsoverskotet er snudd til minus, både som følgje av færre kvinner og lågare fruktbarheit. Når fylket, som landet, i tillegg får mindre tilflytting frå utlandet vert resultatet dramatisk for fylket vårt, seier NAV-direktøren.

Vegen vidare

– Korleis møter vi desse utfordringane? Kan vi snu denne utviklinga? Eller skal vi sjå på korleis vi kan tilpasse oss best mogleg? Alle våre strategiar og målsettingar for fylket er basert på vekst noko vi har felles med alle andre fylke i landet. Men vi må likevel ta innover oss korleis vi skal handtere utviklingstrekk som vi ikkje ønskjer? Særleg på kommunenivå er dette ei svært aktuell problemstilling.

Stort rekrutteringsbehov

– Frå NAV si side kunne vi vere nøgde med dei gode tala på «våre» område som vist til innleiingsvis, men vi er svært uroa over korleis privat og offentleg sektor skal skaffe seg nok kvalifisert arbeidskraft dei komande åra. Offentleg sektor og særleg innan helse og omsorg har vi eit stort rekrutteringsbehov fordi mange når pensjonsalder samstundes som bemanninga må aukast. Like eins fryktar vi at mange bedrifter ikkje får realisert vekstpotensialet sitt rett og slett fordi arbeidskrafta ikkje er tilgjengeleg.

Langsiktige planar

– NAV vrir no ressursane våre tyngre over mot rekrutterings- og kvalifiseringsbistand i nært samarbeid med ulike bransjar i tillegg til å finne kandidatar både i inn- og utland. Vi trur likevel at arbeidsgjevarane sjølv må legge meir arbeid i langsiktige planar for å sikre seg nødvendig kompetent arbeidskraft til dømes gjennom lærlingordninga eller ved meir løpande opplæring i bedrifta. Nokre bransjar kan nok framleis finne kvalifisert arbeidskraft i utlandet, men dette er på ingen måte gitt framover, seier Nav-direktør i Sogn og Fjordane Tore Thorsnes.