Nyhende

I år er sju nye elevar som har starta opp ved Hjelle skule, fire jenter og tre gutar.

Kontaktlærar er Reidun Rand Hjelle, og ho seier at leik er ein stor del av kvardagen no dette første året. Men så har dei også starta med å lære bokstavar for leseopplæring.

Dei som går i denne klassa er Sarah Rebecka Årdalsbakke Nesheim, Sara Hildenes Hjelle, Max Solheim Hovden, Jenny Endal Hellesø, Sebastian Lundell Seljen, Sunniva Trædal Remme og Aleksander Czarnecki.