Sender saka til Fylkesmannen

Utvalet gav i juni avslag på søknad om løyve til bruksendring frå kontor til bustad og etablering av fire leilegheiter i delar av 2. etasje. Tomta bygget står på grensar mellom anna til Osvegen og Malakoff/Eksersisplassen.

Ove Kjøllesdal (H) kom på møte tysdag med framlegg om å imøtekome klagen og gje ei tidsavgrensa bruksendring, men fekk berre støtte frå Per Tore Borgund (Frp). Kjøllesdal la mellom anna til grunn likebehandling og viste til næringsbygg på andre sida av Osvegen som har fått lov til å bygge om til leilegheiter.

Utvalsleiar Alf Reidar Myrstad (Sp) meinte det var behov for ein del næring- og kontorlokale, og han peika på at dette er på andre sida av vegen. Han tok til orde for å ikkje imøtekome klagen, men i staden sende saka over til Fylkesmannen, så får han sjå på om det er greitt.

Det er advokatfirmaet Kyrre ANS som på vegner av Hovden Eigedom AS har klaga på vedtaket. Klagar peikar mellom anna på at bruken av eigedommen vert endra minimalt ved bruksendring frå næring til bustad.

Teknisk si avgjerd er i tråd med rådmannen si innstilling. Rådmannen vurderer at utbygging eller betydeleg endra bruk av området rundt Telebygget kan få vesentlege følgjer for bruk av friområda Malakoff og Plassen. Etter rådmannen sitt syn kan ei bruksendring til bustad føre til arealbrukskonflikt, i ytste konsekvens redusere friområda sin verdi som samlingsplass i kommunen.

Per Tore Borgund (Frp) er tilsett i Andor Hovden AS. Han bad om å få vurdert sin habilitet, og utvalet vurderte det slik at han ikkje var inhabil.