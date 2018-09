Reaksjonar på turistbussar i Eidsgata

Nyhende

Fjordabladet har fått reaksjonar om dette frå fleire.

– Bussar gjennom gata er noko av det eg som ordførar fekk tilbakemelding om då eg hadde utekontor i sommar. Personleg meiner eg dette er ei dårleg løysing, og trur vi må vere opne for å regulere litt om. Tungtrafikken må avgrensast gjennom Eidsgata. Gata vår er så spesiell, påpeikar ordførar Alfred Bjørlo.

– Det er kjekt at turistane vil kome til oss, men målet må vere å få dei til å vere lenger på Nordfjordeid enn 45 minutt. Dei dagane vi får cruiseanløp neste år kan det vere naturleg at Eidsgata blir regulert som gågate. Vi kan ikkje ha det slik det er no, seier Bjørlo. Han er skepsis til praksisen om at bussane berre køyrer gjennom gata.

– Nordfjordeid bør vere så attraktiv å besøke at turistane er her lenger, seier han.