Mann omkom i trafikkulukke i Stryn

Nyhende

Dette skriv NRK Sogn og Fjordane på nett.

Det blir stadfesta av politioverbetjent i Stryn, Lasse Trosdahl, overfor NRK Sogn og Fjordane.

Då NRK snakkar med han litt over klokka 16 fredag ettermiddag opplyste Trosdahl at det var oppryddingsarbeid på ulukkesstaden og at eine køyrefeltet på riksveg 15 var opna igjen for trafikk.

Klokka 16.19 fredag melde Statens vegvesen at riksveg 15 var opna igjen for fri ferdsel.

Ulukka vart meldt rundt klokka 13 av forbipasserande.

– Politiet vart varsla av AMK at ein bil låg i grøfta ved Holmevik camping. Det var ein person i bilen, og personen var medvitslaus. Det vart sett i gang hjarte- og lungeredning raskt etter at naudetatane kom til staden, seier operasjonsleiar hos politiet, Tatiana Knappen, til NRK.