Etterlyser open hall

Nyhende

Nyleg har Eid kommune motteke 250.000 kroner frå Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom. Dette er eit tilskot som skulle gå til utstyrspark – friluftsliv og aktivitet for alle, i tillegg til open hall på Eid.

Pengane skal no gå til utstyrsparken Bua, samt støtte til nokre barn når det gjeld deltaking på Klenkarberget Sommarcamp.

Det betyr at det ikkje blir økonomisk støtte til open hall i denne omgang, eller realisering av dette tilbodet. I utgangspunktet er dette meint å skulle vere eit lågterskeltilbod med aktivitetar tilpassa alle barn og unge. Eit drop-in tilbod som skal femne om fleire aktivitetar.

Tone Flem Ulvestad (Ap) er varamedlem i Oppvekst- og kulturutvalet, og etterlyste på møte onsdag dette tilbodet.

– Eg har erfaring frå open hall kvar fredag i Sykkylven, der eg kjem i frå. Dette er eit svært populært tilbod og mykje brukt. Eg meiner at ein bør forsøke å få til eit slikt tilbod også her på Eid. Mitt inntrykk er at fleire foreldre her i Eid meiner dette er ein god idé og at det finst eit behov mellom barn og unge, seier Flem Ulvestad.

Kommunesjef Harald Sivertsen seier at det så langt ikkje er blitt jobba for å få til open idrettshall i Eid.