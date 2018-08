Felles pårørandeutval i Stad kommune

Nyhende

Eid kommune manglar pårørandeutval. Helse- og sosialutvalet i Eid har no bede administrasjonen om å løfte dette fram for fellesnemnda for Stad kommune, med tanke på å få etablert eit felles pårørandeutval for den nye kommunen.

Helseutvalet i Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane gjennomførte nyleg ei spørjeundersøking som kartla i kor stor grad kommunane har oppretta eller har planlagt å danne brukar/pasient/pårørandeutval. Samanslåingskommunane Selje og Eid i Nordfjord og samanslåingskommunane i Sunnfjord har meldt tilbake at dei vil ta saka opp i samanslåingsprosessen.