– Altfor institusjonsprega

Nyhende

Prosjektleiar Torfinn Myklebust orienterte onsdag politikarane i helse- og sosialutvalet i Eid om at nye planteikningar er under utarbeiding. Myklebust forklarer at utgangspunktet var eitt bygg, men at dette no vert delt opp i tre bygningar, men at talet på bueiningar blir som før. Han reknar med at ein klarer å halde seg innanfor den opphavlege kostnadsramma, men at utbygginga altså blir nokre månader forseinka. Omsorgsbustadene skulle vere ferdig til 2019.

Prosjektet slik det ligg føre bryt prinsippa om bebuarane sitt krav relatert til normalisering og integrering, og/eller det manglar dei kvalitetar som trengst for å kunne ta imot investeringstilskot frå Husbanken.

Dei fire prinsippa for bueiningar relatert til normalisering og integrering er; dei skal ikkje ha institusjonsliknande preg, det bør ikkje vere for mange, ulike like brukargrupper må ikkje bli samlokaliserte på ein uheldig måte og bustadene bør vere i ordinære og gode bumiljø.

Planane for prosjektet Omsorgsbustader Myroldhaug bryt spesielt med dei tre første punkta.

Prosjektet liknar like mykje på ein institusjon eller arbeidsplass som ein heim, noko som mellom anna kan verke stigmatiserande eller hemmande for å kunne leve eit normalt kvardagsliv. Det lokale rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Eid kommune har kome med liknande konklusjon.

Husbanken ber kommunen om å vurdere alternative løysningar.