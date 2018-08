Nyhende

Ulike meiningar om kva som er den beste løysinga Strid om tilkomst til bustadblokkene i Lunden

Bebuar Stig Kjøde meiner det er lite framtidsretta med tilkomstveg mot Rådhusvegen. Han meiner det er langt meir framtidsretta med tilkomst til det nye bustadområdet i Lunden direkte frå E39/Rv15.

– Ser ein på Stokkenes der ein har fått avkøyrsle frå 60-sone til Eid næringspark, så bør det ikkje vere problematisk å få avkøyrsle i ei oversiktleg 50-sone, der vegen på sikt er planlagt nedgradert frå status som Europaveg, poengterer han.

Naboar peikar også på at elevane frå Flata og store delar av sentrum har Bankgata som sin skuleveg. Med den tilkomsten som ligg i planen, vil all trafikken krysse den mykje brukte gangvegen som går til skular og anlegg for fritidsaktivitetar i Skulevegen.