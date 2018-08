To bilar i grøfta i ytre Nordfjord

Nyhende

Dette heiter det frå Vest politidistrikt. Ved Halsør var det to personar i bilen, medan tre personar var i bilen på Indre Totland.

NRK Sogn og Fjordane skriv at i følgje politiet verka begge dei to personane i bilen ved Halsør rusa, og blei tekne med til blodprøvetaking, der det er oppretta sak. Dei to personane i bilen verka uskadde, men bilen fekk store skader i front, opplyser Vest politidistrikt til NRK.

På Indre Totland var det tre personar i bilen, der ein av dei skal ha uttrykt litt vondt i brystet etter ulukka. Ein politipatrulje rykte ut til staden etter hendinga som skjedde før klokka fem i dag tidleg.