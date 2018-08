– Ver forsiktig på gasspedalen

Nyhende

Dei siste åra har det blitt innført 30-soner mange stader i kommunen, ikkje minst på Nordfjordeid, der det no berre er Rv. 15/E 39 som har høgare fartsgrense.

Nyleg vart det innført 30-soner i byggefeltet Åsen på Haugen og Torvik på Stårheim. På Stårheim er det no også 30-sone ved skulen.

– Bør ikkje bli sovepute

Det er ikkje ofte det er fartskontrollar i 30-sonene, men regionlensmann Tormod Hvattum ber folk vere forsiktige.

– Sjølv om det sjeldan er fartskontrollar i 30-sonene, bør ikkje det bli ei sovepute. Det kan godt hende at vi kjem til å ha kontroll i tida framover, understrekar Hvattum.

Han er på generell basis oppteken av at folk respekterer fartsgrensene, uansett kva sone det er snakk om, men det er i 30-sonene den største problematikken rundt mjuke trafikantar kjem inn i biletet.

– Kan få alvorleg smell

I tillegg til faren høg fart i 30-soner utgjer for mjuke trafikantar, understrekar regionlensmann Tormod Hvattum at for høg fart kan gje andre og store konsekvensar for bilførarar.

– Ein kan jo få store bøter, og i verste fall miste sertifikatet. Alle har vel merka at det er fort gjort å kome opp i for høg fart i 30-soner, spesielt når ein køyrer nedoverbakkar. Derfor bør ein vere ekstra merksam, elles kan ein få seg ein alvorleg smell, seier Hvattum.

Aksjon skuleveg

Sist veke og inneverande veke har politiet Aksjon skuleveg. Her har politiet kontrollar ved skular Eid kommune i samband med skulestart.

Torsdag morgon sist veke var det kontroll ved Nordfjordeid skule. Her vart det skrive ut to forenkla førelegg for manglande, eller ulovleg, sikring av barn i bil.

Gode vanar

Eitt av måla med Aksjon skuleveg er at foreldre og andre skal innarbeide gode vanar frå byrjinga av skuleåret, slik at barn kan ferdast trygt til skulane.

I tillegg er det ein måte å gjere folk merksame på kor viktig det er med riktig sikring av barn i bil.

– I tillegg til sikring, har vi også kontroll av promille, mobilbruk og andre forhold som er relevante, opplyser regionlensmann Tormod Hvattum.