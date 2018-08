– For ein flink fyr

Nyhende

Alle deltakarane gjekk vidare etter den første runden i Stjernekamp laurdag kveld, der temaet var rock. Alexander Pavelich hadde vald låten «Use Somebody» av Kings of Leon.

Både Dagbladet og VG hadde live meldingar av deltakarne sin innsats.

Dagbladet gjev Pavelich terningkast 4: "Alexander starter litt famlende, men tar seg godt inn når han blir varm i trøya. Og - det blir han ganske fort", heiter det blant anna i grunngjevinga for terningkastet.

VG sin dom er også terningkast 4: "Stadionrock krever helst at man går på ned kne og det som verre er. Og i alle fall tar litt i på refrenget. Pavelich omfavner dette på godt vis, han har til og med den samme skjeggete rivjernet i stemmen. Men holder nesten like mye igjen som Chris Holsten, før han imponerer med en god og høy oktav på slutten der. Kjedelig låt. Men for en flink fyr", heiter det i VG si grunngjeving.

I VG kan også folket trille sin terning, og også her er terningkastet 4.