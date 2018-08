«Ordet» i vår tidsalder

Nyhende

Dette er diktet "Ordet" av Tor Jonsson:

Ordet

Kva hjelp det å syngje

som elv i det aude?

Kva hjelp det å kyngje

med klokker for daude?

Kva hjelp det å skapa

all venleik i verda,

når Ordet lyt tapa

for svolten og sverda?

Slik undrast og spør vi

i modlause stunder.

Men hugse det bør vi:

Eit ord er eit under.

Dei gløymest dei gjæve,

og alt det dei gjorde.

Men livet er æve.

Og evig er Ordet.

Tor Jonsson, 1916-1951

Desse fire strenge, formsikre og tradisjonelt oppbygde strofene er eitt av favorittdikta mine. Denne teksten blei skriven i og for ei anna tid; dei utrygge og harde åra etter den andre verdskrigen, men eg synest Tor Jonssons dikt seier noko sant og meiningsfullt også om vår tid. Det formidlar ein allmenngyldig og tidlaus bodskap.

Dei to fyrste strofene er forma som spørsmål, som blir ståande svarlause. Songen frå elva som renn gjennom øydemarka, kan ingen høyre, og ingen klokkeklang når fram til dei døde som kviler i gravene sine.

Bergingsvon

Også strofe to set ord på det fåfengde, det nyttelause og uavvendelege. Svolten og sverda vil alltid vinne over alt vakkert og vent som er menneskeskapt.

Men diktaren nektar å gje seg over i motløyse og avmakt. I strofe tre rettar han ryggen og manar oss til å tru på Ordet, og at «eit ord er eit under». I Ordet ligg det bergingsvon mot dei destruktive og nedbrytande kreftene i livet.

Diktet tonar ut i ei trygg visse om at «dei gjæve» (maktmenneska) og storverka deira vil bli gløymde, men at Ordet vil leve vidare: «livet er æve. Og evig er Ordet».

Eit sentralt verkemiddel i diktet er kontrastane, motsetningane. Svolten, sverda og dei gjæve blir stilte opp mot menneskeskapt venleik. Striden står mellom materie og ånd, harde verdiar mot mjuke. Diktaren er overtydd om utfallet av denne maktkampen: Ordet, «ånda» vil sigre over dei mektige – krigsherrane, politikarane, pengefyrstane.

Håp i vår tid

Og Ordet tolkar eg som eit bilete på kunst, kultur og litteratur, dei ypparste menneskeskapte åndsverka. Når verdslege maktsymbol (palass, kanoner, formuar) forvitrar, skal kunst og kultur vere leiestjerner på menneska si ferd mot ei betre framtid.

Diktaren si overtyding om at pennen er eit skarpare våpen enn sverdet, gjev trøyst og håp også til oss som lever i 2018. Vi opplever ei verd med krig, vald, terror, maktovergrep, vanstyre, korrupsjon, svolt, naud og djup urettferd. Vi opplever at menneskerettar blir krenkte og at overnasjonale lover, avtalar og ordningar brutalt blir sette til sides. Sjølve sanninga står i fare. Løgna trugar sjølve grunnkulturen, det sivilisatoriske byggverket menneska med møde har reist gjennom generasjonar.

Konspirasjonar, «fake news», «alternative truth», faktamanipulering og løgnkampanjar trugar med å undergrave den grunnvollen av sanning, vitskap og etablert kunnskap samfunnet til no har kvilt på. Slik kan menneska komme til å forgifte sin eigen biotop.

Då er det godt å kunne søkje trøyst og framtidsvon i Tor Jonssons kompromisslause postulat om at «Ordet er evig». Eit mektig credo!