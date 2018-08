Tre opp og fire ned i Nordfjord

Nyhende

Fylket sett under eitt er det Stryn med 26 fleire innbyggararar ved utgangen av kvartalet enn ved inngang, som har den største veksten. Nest størst vekst er det Gaular i Sunnfjord som hadde, med ein auke på 25. Deretter følgjer Eid og Lærdal med 22 fleire innbyggara ved utgangen av av kvartalet enn vewd inngangen.

Fire ned

I Nordfjord har under halvparten av kommunane vekst i folketalet. Dei kommunane som har vekst frå inngang til utgang av 2. kvartal er Stry (+26), Eid (+22), og Selje (+5). Størst nedgang av kommunane i Nordfjord er det Gloppen og Bremanger som har. Gloppen hadde 20 færre innbyggarar ved utgangen av 2. kvartal enn ved inngangen. Tilsvarande for Bremanger er -17. Vågsøy hadde 11 færre innbyggarar ved utgangen av 2. kvartal enn ved inngangen.

Fødselsoverskot og

Gledeleg for Eid er det at det er eit fødselsoverskot på sju. Det betyr at det vart fødd 19 barn i 2. kvartal og at 12 personar døydde. Den andre positive faktoren som påverkar folketalet i 2. kvartal er netto innflytting, inklusive innvandring og utvandring. Tabellen viser at 15 fleire flytta til Eid enn det flytta ut av kommunen.

Kommune Folketal ved inngangen av 2018K2 Folketal ved utgangen av 2018K2 Endring Flora 11944 11944 0 Solund 806 807 1 Hyllestad 1382 1388 6 Høyanger 4155 4139 (16) Vik 2681 2679 (2) Balestrand 1262 1278 16 Leikanger 2340 2339 (1) Lærdal 2140 2162 22 Årdal 5261 5255 (6) Luster 5240 5237 (3) Askvoll 3031 3031 0 Fjaler 2821 2790 (31) Gaular 2995 3020 25 Jølster 3053 3047 (6) Førde 13099 13105 6 Naustdal 2800 2798 18 Bremanger 3756 3739 (17) Vågsøy 6007 5996 (11) Selje 2764 2769 5 Eid 6151 6173 22 Hornindal 1178 1168 (10) Gloppen 5863 5843 (20) Stryn 7188 7214 26 Sogn og Fjordane 110069 110034 (45)

Tabellen viser folketalet i kommunane i Sogn og Fjordane ved inngang og utgang av 2. kvartal 2018.

Kommune Folketal ved inngangen av 2018K2 Folketal ved utgangen av 2018K2 Endring Bremanger 3756 3739 (17) Vågsøy 6007 5996 (11) Selje 2764 2769 5 Eid 6151 6173 22 Hornindal 1178 1168 (10) Gloppen 5863 5843 (20) Stryn 7188 7214 26

Tabellen viser folketalet i kommunane i Nordfjord ved inngang og utgang av 2. kvartal 2018.