Fleire aksjar og vegen vidare i Nordfjordbrua

– Prosjektet er no inne i ein avgjerande fase for å kunne bli realisert. Det er difor viktig at det blir sett inn nok ressursar for å utarbeidd eit godt forprosjekt, skriv Jan Olav Tryggestad, dagleg leiar i Nordfjordbrua AS, til Eid kommune.

– Frå fleire hald blir det peika på at Anda-Lote er eit svært godt fergeavløysingsprosjekt som ved realisering vil gi store lokale og regionale samfunnseffektar, heiter det i invitasjonen som no er sendt ut. Håpet er å få fleire til bidra og teikne aksjar i selskapet med inntil fem millionar kroner. Frist er sett til 26. september.

Komande veke skal Nordfjordbrua AS ha møte i Samferdselsdepartementet, og i midten av september er dte møte med Kystverket for avklaringar for det vidare arbeidet.

– I møte med leiinga i Statens vegvesen region Vest har vi fått gode tilbakemeldingar på arbeidet som er gjort, og gode råd om arbeidet vidare med prosjektet, opplyser Tryggestad.