Arrogant haldning

Seks framlegg til trafikktrygging og strakstiltak lang RV 15 på Stårheim: Alle forslag avvist av Staten vegvesen

Innbyggarane på Stårheim har i meir enn 20 år kjempa for trafikktryggingstiltak lang riksveg 15, utan å få nemneverdig respons. Kommunestyret i Eid har stilt seg bak krava frå bygdefolket, og har trafikktryggings- og strakstiltak på strekninga som prioritet nummer ein. Det overordna målet er gang- og sykkelveg frå Indre Røed til Stårheim sentrum. Dette fordi denne vegstrekninga er den einaste av dei tungt trafikkerte vegane i kommunen, som også er skuleveg, og som ikkje har gang- og sykkelveg. Dei fleste forstår at det kan vere eit stykke fram før gang- og sykkelveg kjem på plass. Men både for oss og bygdefolket, som har kjempa i fleire tiår for varige tiltak og strakstiltak som kan betre situasjonen, er etaten si arrogante haldning svært overraskande.

Eid kommune har saman med innbyggarane presentert seks tiltak. Alle blir avvist av Statens vegvesen, utan at etaten kjem med alternative forslag. Vi forstår godt Eid-ordførar Alfred Bjørlo reagerer sterk på Statens vegvesen sin halding, og måten dei rapportere tilbake på, når det gjeld bygdefolket og kommunen sine framlegg. Ein burde kunne forvente at etaten, som sit på ekspertisen, var meir opptatt av å kome kommunen og innbyggarane i møte, enn å finne argument for kvifor ein ikkje kan gjennomføre tiltak.

På andre delar av riksveg 15, som både er opplyst og som har gang- og sykkelveg, er fartsgrensene sett ned både til 60 og 70 km/t. I argumentasjonen for å avvise alle forslag til tiltak nyttar Statens vegvesen argument der omsyn til bilistane blir sett framføre omsynet til mjuke trafikantar som ikkje har anna val enn å ferdast langs vegen. At dette er i tråd med styresmaktene sin mange gode visjonar om å gjere det tryggare for dei som ferdast langs vegane våre heng rett og slett ikkje på greip. Overfor bygdefolk som kjempar for trafikktryggingstiltak er dette direkte hånleg. Ordføraren vil løfte denne saka opp på høgare politisk nivå om nødvendig. Vi forventar at Statens vegvesen tek desse signala på alvor, og handlar i tråd med det som er både kommunen og bygdefolket sine krav og innstendige oppmodingar.