Nyhende

Ifølgje NRK vart det registrert eit jordskjelv i Nordfjord med ein styrke på omtrent 2.8 rett før klokka 09:30 måndag føremiddag. Skjelvet vart lokalisert vest for Måløy og kom i eit område der det fleire gongar har vore skjelv tidlegare. Eit skjelv med ein styrje på under 3, gjer ikkje skade, men det kan kjennast godt. For at eit jordskjelv skal gjere skade må styrken vere over 4, ifølgje NRK.

Vestlandet er eitt av områda i Norge som er mest utsette for jordskjelv, og det største jordskjelvet som er registrert i Norge var i Nordland i 1819 og var på 5.8, som kunne merkast over heile Skandinavia.