God skulestart - til store og små!

Nyhende

Dette er helsinga frå Alfred Bjørlo:

«I Eid har om lag 1.200 born og unge sin fyrste skuledag etter sommaren i dag - fordelt med 855 elevar i grunnskulen i Eid og ca 350 elevar på Eid vidaregåande skule.

For 85 born i Eid (54 på Nordfjordeid skule, 7 på Hjelle, 8 på Haugen, 11 på Stårheim og 5 i Kjølsdalen) er det ein heilt spesiell dag: Det er den aller fyrste skuledagen i 1. klasse.

De skal vere ekstra velkomne! Eg veit at lærarar og alle andre på skulane våre vil gjere alt for at de skal trivast og ha det bra. Dei gler seg til å møte dykk!

Så er det veldig kjekt å registrere at barnetalet i kommunen vår er i vekst. I år er det heile 43 fleire elevar i grunnskulen i Eid enn førre skuleår. Det er fleire elevar på ungdomsskulen, fleire på sentrums-barneskulen Nordfjordeid skule - og også fleire elevar samla på dei fire barneskulane ute i bygdene våre. Det lovar godt for framtida!

Ein god skule er gull verdt. Ikkje berre her og no, men for alt du skal gjere vidare i livet. La oss alle vere flinke å støtte opp om det viktige arbeidet skulen og lærarane gjer. Riktig lukke til med eit nytt skuleår!»