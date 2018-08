Flagget til topps ved Bryggja Skule

Nyhende

–Skulekampen for Bryggja Skule har stått på i over 20 år. Politikarane frå Bryggja, og nokre politiske parti i Vågsøy Kommunestyre har valt å spele på lag med Bryggja og følgje opp det som var bestemt i skuledelplanen for Vågsøy. I dag veier flagget for første skuledag i haustsemesteret 2018 og dette markerer først og fremst første skuledag for elevar og lærarar. Men flagget minner oss også om ein skulekamp som endeleg er vunne. Den vidare skjebnen for Bryggja Skule AS vil bygda aldri meir tillate å bli lagt i politikarane sine hender.

Løftebrot og politisk spel skal ikkje få styre Bryggja Skule si framtid. Den siste perioden trur eg har gitt oss mykje læring om kven ein kan stole på i politikken, skriv Einar Oddgeir Midtbø i e-posten.

Kjempedugnad

–I dag er det først og fremst grunn til å glede seg på Bryggja. Skulen står fram nyoppussa, både inne og rundt på skuleområdet. Både lærarar, foreldre, besteforeldre og skulebarn har deltatt i ein formidabel dugnad. Arbeidet som er gjort i og ved skulen i sommar gjer at elever og lærarar no kan møte ein kjekk og spennande skulekvardag, skriv Einar Oddgeir Midtbø og viser til at skulen i sommar vart tømt for inventar.

Ny skule

–I sommar blei alt inventar tømt på skulen slik at det meste som i dag er på plass er kjøpt inn nytt. Ekstra kjekt er det at flaggstonga blei ståande att slik at vi kan markere denne store dagen. Til slutt må det rettes ein stor takk til alle som har bidrege til å få på plass ein så fin skule til årets skolestar. Også ein takk går til politikarar som har vist stø og rett kurs i skulekampen, skriv Einar Oddgeir Midtbø avslutningsvis.