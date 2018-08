Nyhende

Under ein tungbil- og køyre-/kviletidskontroll Statens vegvesen hadde på Kjøs kontrollstasjon onsdag vart det skrive ut fire gebyr. To av gebyra var på 8000 kroner for manglande bombrikke. To førarar vart ilagde gebyr for utslitne dekk. I tillegg måtte fire førarar rydde i frontruta.

Totalt var 15 køyretøy kontrollerte køyretøy. 24 køyretøy var inne på kontrollplassen.