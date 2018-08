Vil ta imot meir avfall

Nyhende

Retura Nomil AS har kløyve etter ureiningslova til mottak av avfall ved anlegget på Eidsmona i Gloppen kommune. Retura Nomil søkte i 2016 om endringar i løyvet. Handsaminga av søknaden har frå Fylkesmannen vore utsett på grunn av planar om endring i lokalitet for mottak av avfall. I dag har Retura Nomil løyve til å ta imot 2000 tonn ordinært avfall, 200 tonn farleg avfall. Selskapet søkjer no om at ordinært avfall vert auka til 6000 tonn og farleg avfall vert auka frå 200 til 800 tonn. Det er også søkt om endringar i maksimalt mengde mellomlagra fast og flytande avfall på anlegget i Gloppen.

Saka ligg ute på høyring fram til den 20. august.