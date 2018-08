Nyhende

Det var natt til måndag at det braut ut brann hos Circle K på Nordfjordeid. Eid Brannvesen kom fort til staden og fekk sløkt brannen. Det var ingen inne i lokalet når brannen braut og, og ingen vart skada. Circle K, som heldt stengt måndag, skriv på Facebook at etterforskinga er forhåpentlegvis ferdig i morgon slik at dei kan ta sikte på å opne igjen til helga.

Circle K melder på Facebook at alle pumpene fungerer som dei skal, og at bilvasken truleg blir opna igjen tysdag.