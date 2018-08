Inviterer til styrkeprøva på Kjølsdalen sitt tak

8 timar - fem fjelltoppar

Kjølsdalen idrettslag inviterer søndag til den store styrkeprøva. Ein tur over fem fjelltoppar på vel 20 km som tek åtte timar. For femte år på rad arrangerer Kjølsdalen IL den store styrkeprøva. Det er ein fjelltur som startar nede i dalen, stig opp mot Blåfjellet, over tre fjelltoppar rundt dalen, og til slutt kjem fram til Vindfyllekollen mot vest. Før nedstiging til startpunktet.