Nyhende

Under ein kontroll Statens Vegvesen hadde på Kjøs kontrollstasjon natt til torsdag vart det nedlagt tre bruksforbod sikt lengde og sikring av last. To førarar fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletids regelverket. På eit føretak vart oppmoda om bedriftskontroll.

Totalt var det 26 køyretøy inne på kontrollstasjonen, 19 av desse vart kontrollerte, melder Statens vegvesen.