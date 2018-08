Nyhende

I ein periode i 2016 sende han kvar 14. dag meldekort til Meldekort-sentralen.

Der unnlét han å opplyse om timar han har vore i lønna arbeid, og har fått utbetalt arbeidsavklaringspengar på nesten 71.000 kroner.

I tiltalen vert det vist til at NAV er påført fare for tap, og at han har gitt uriktige opplysningar til NAV.