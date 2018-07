Eid får minoritetsrådgjevar

Nyhende

Stillinga er ei av fire på Vestlandet og den einaste i Sogn og Fjordane. Minoritetsrådgjeverane skal arbeide førebyggjade mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.

–Eg er svært glad for at IMDI har merka seg det gode arbeidet Eid og Nordfjord gjer innanfor busetjing og integrering av unge flyktningar, og no lokaliserer ei ny stilling hit for å styrke innsatsen for inkludering og integrering. Det er viktig at staten ser verdien av å byggje opp kompetanse også utanfor dei største byane, og at vi set ressursar inn på at ungdom med flyktning-bakgrunn blir godt integrert i våre lokalsamfunn. IMDI sitt initiativ her er eit steg i rett retning, og er ei flott oppfølging av Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sitt besøk i Nordfjord i juni seier Alfred Bjørlo, ordførar i Eid (V).

IMDI var saman med Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk i Eid og Gloppen i juni, for å gjere seg nærare kjent med korleis kommunane arbeider med integrering.