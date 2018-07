Ledige skuleplassar ved Eid vidaregåande skule

Nyhende

Per 27. juli er det på Eid vidaregåande skule 38 ledige plassar fordelt på: 7 ledige plassar på DHDHV1 Design og handverk, 5 ledige plassar på ELDEL2 Data og elektronikk, 1 ledig plass på ELDAT3 Dataelektronikarfaget, 12 ledige plassar GSGSK Grunnskule for min. språklege, 7 ledige plassar på STUSP1 Studiespesialisering, 1 ledig plass på STREA3 Realfag, 3 ledige plassar på STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi og 2 ledige plassar på TPPIN2 Industriteknologi.

Sogn og Fjordane fylkeskommune melder at 82 fleire søkjarar har fått skuleplass etter andre inntak, som var klart 27. juli, og totalt 3580 søkjarar har no fått tilbod. Svarfrist for 2. inntak er 3. august. Etter andre inntak står 78 søkjarar med ungdomsrett utan tilbod. Det er 392 ledige skuleplassar ved dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane.