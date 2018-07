Frå Bergset til Vestitur

Nyhende

Klokka 13.00 i dag var det slutt på den tradisjonsrike og populære klebutikken Bergset Mote i Eidsgata, men heldigvis ikkje heilt slutt likevel.

Vestitur v/Ingvill Henden flytter frå Frislidhjørnet med sin butikk og vil halde fram drifta i Bergset sine lokale og med dei fleste av dei merka som butikken er så kjend for. Denne happeningen vart feira med kaffi og kake, musikk, song og dans. Og mykje folk hadde møtt opp.

Mariann Bergset Kongsvoll er glad for at det blir vidare drift. I dag overleverte ho nøklar og lukkeønskingar til Ingvill Henden. Bergset Kongsvoll nytta samstundes høvet til å trekkje fram gode medarbeidarar, spesielt Solveig Refvik, som no også gjev seg i butikken Bergset etter 32 år.

Også Henden har andre med seg på laget, ho rosa Ann Elin Haugland Bjørkedal som er butikksjef på Vestitur.

Både Bergset Kongsvoll og Henden la vekt på at det er kundane som avgjer om ein vil ha livskraftige butikkar i Eidsgata.

– Det er kundane som avgjer framtida, om dei held fram med å velje butikkar i gata. Oppmøtet på denne dagen var det i alle fall ingenting å utsetje på.

– Vi hadde den aller største kaka som Minibakaren kunne levere, og no er den nesten heilt oppeten, kunne ei godt fornøgd Ingvill Henden fortelje i god tid før stengetid laurdag.

Les også