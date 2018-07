I toppen på eit tre...

Nyhende

Det sa Bård Stian Dalseth, som for ein månad sidan starta firmaet Dalseth skog og vedlikehald.

–Eg har drive med skogsarbeid tidlegare, både skoging og linjerydding, så for meg var det naturleg å starte opp denne type firma i eigen regi, sa Bård Stian som var tilsett i Skogryddaren fram til det selskapet gjekk konkurs. Allereie etter berre ein månad har merka at bra pågang og at det er eit behov i marknaden for den type firma som han no har starta.

Mykje hagar

Sjølv om firmaet har eit oppdrag med skoging, så er dei fleste oppdraga opprydding i hagane til folk, som kapping av større tre og finpuss av hekkar.

–Eg har ein større jobb med skoging på Naustdal, men på grunn av at det er så ekstremtørt i utmarka, og at det alltid er fare for at gneistar frå motorsaga og varmt eksosanlegg, så har den jobben måtte vente. Difor har det blitt meir av mindre oppdrag i hagane til privatpersonar den siste tida. Telefonane har kome tett den siste tida frå folk som vil ha hjelp til å rydde opp i hagane sine, sa Bård Stian som inviterte Fjordabladet med på ein jobb i Kilura, der hageeigaren ville ha vekk eit større bartre.

–Mange hageeigarar er ikkje vande med å jobbe med motorsag, så det er mykje slike jobbar som dette det handlar om.

Nyttar lift

–På grunn av at husa står tett og at grensa til hagen til naboen er kort, må eg kutte dette bartreet frå toppen av. Det eg gjer då, er at eg brukar lift. sa Bård Stian før han starta liften og forsvann inn mellom alle dei store greinene i treet som skulle leggast ned.