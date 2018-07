Berre lett makkfiske og fluge

Nyhende

Frå og med i dag vil det berre vere lov med flugefiske og lett makkfiske i Eidselva. Dette gjeld inntil vidare.

Fagrådet i Eidselva hadde møte måndag der dei drøfta eventuelle tiltak i elva som følgje ekstremt låg vasstand og høg temperatur i elva.

Det vart vurdert stenging av elva for alt fiske i ein periode inntil ein får nedbør som påverkar elva.

Fagrådet kom til at dette ikkje bør gjerast i fyrste omgang, men dersom elva framover framleis minkar og vassføringa kjem under eit visst nivå, bør dette takast opp til ny vurdering.

Ein vurderte også å berre tillate fiske med fluge og flytetaum. Fagrådet meiner at styret bør vurdere å innføre dette tiltaket dersom vassføringa kjem under 5 kub.

Fagrådet landa på alternativ om å tillate fiske med fluge og lett makkfiske, og forbod mot bruk av sluk, spinner og wobbler. Ved fiske med makk med blysøkke skal ikkje søkkje vere over 5 gram.

Fagrådet meiner at styret også bør oppmode om at fisk som bit på ikkje blir sett ut igjen. På grunn av den høge vasstemperaturen vil ein stressa og sprengd fisk ha små sjansar for å overleve.

Restriksjonane kan opphevast dersom vassføringa i elva aukar så mykje at styret finn det forsvarleg. Styret i Eid elveeigarlag vil drøfte saka på nytt 1. august.

Dei som er med i fagrådet for Eidselva er Olav Os, Pål Nyttingnes og Knut Rasmus Hjelle.