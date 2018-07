Nyhende

–Det er litt dei usynlege tinga som folk kanskje ikkje legg merke til, men om dei ikkje er der for å gjere jobben merkar ein det veldig, seier Arnt-Ivar Naustdal om driftsavdelinga ved Eid kommune som har halde Eid ryddig gjennom heile festivalen. Dei har stått på for å rydde og halde reint på kveldstid og ikkje minst natta, slik at folk skal vakne opp til eit reint område og ikkje minst ei rein gate.

–Folk trur at dei har vore flinke til å rydde, men det har dei ikkje vore, fortel gruppa som har vore med å gjort ein kjempejobb med å rydde både med bil og for hand etter festivalfolket. Det er ikkje berre søppel dei har plukka. Dei har også jobba med grasklipping, kloakk og avsperringar.

–Det er same folket som gjer jobben kvart år, så vi veit kva vi skal gjere. Vi har rutine og erfaring, fortel driftsavdelinga.