Science fiction-forfattar og vitenskapsformidlar Anne Mette Sannes og astrofysikar Knut Jørgen Røed Ødegaard opplyser at neste gang vi kan oppleve ein så langvarig formørking blir først om 105 år, og at formørkinga på fredag vil bli eit spesielt imponerande skue både på grunn av at den varer lenge og fordi Månen står lavt over horisonten. Objekt som står lavt på himmelen vert opplevd som større og meir imponerande enn dei er i verkelegheita.

Mange astronomiske hendingar

Månen blir som oftast vakker raud under totale formørkingar, og sett mot nattehimmelens sommarglød blir dette truleg litt av eit skue.

Sannes og Røed Ødegaard forklarer at formørkinga er innleiinga på ein unik to vekers serie med store, sjeldne, spektakulære og svært viktige astronomiske hendingar. Veka etter blir historias første solsonde skoten opp, og 11. august får vi både oppleve ein flott solformørking over heile landet samt årets flottaste meteorsverm.

Det absolutte høgdepunktet inntreff imidlertid når den raude planeten Mars mot slutten av perioden dukkar opp like under den formørka måneskiva. Denne natta er Mars nærare oss enn den har vore på 15 år, og lysstyrken er derfor spesielt stor. Vi vil få oppleve noe så eksklusivt som en raud måne som står rett over Den raude planet!

Månen passerer gjennom jordskuggen

Sannes og Røed Ødegaard forklarer kva som skjer under ein måneformørkelse:

– Månen bruker fire veker på å gå ein runde rundt Jorda. Det betyr at kvar fjerde veke, ved nymåne, står Sola, Jorda og Månen nesten på linje.

Månen si bane rundt Jorda heller med litt over 5 gradar i forhold til linja mellom Jorda og Sola, noko som betyr at Månen som regel passerer over eller under skuggen frå Jorda. Men av og til er Månen nær punktet i bana som kryssar linja mellom Sola og Jorda, og dermed passerer Månen gjennom jordskuggen.

Det kan vere fleire år på rad utan måneformørkingar, men deretter kan det vere fleire slike fenomen i løpet av relativt kort tid.

Allereie 21. januar neste år får vi oppleve ein ny total måneformørking, men den kjem til å ha betydelig kortare varigheit.

Kan bli relativt mørk

Under en total måneformørking blir Månen sin utsjånad vanlegvis kraftig endra med skiftande fargar i oransje, raudt og burgunder gjennom dei ulike fasane.

Farge og lysstyrke varierer imidlertid ganske mykje frå ei formørking til ei anna på grunn av ulike forhold i jord-atmosfæra.

Ein sjeldan gang blir Månen grå og spesielt lyssvak under formørkinga. Dette skuldast støv frå store vulkanutbrot, spesielt omfattende skogbrannar eller uvanleg mykje skyer over den delen av Jorda der sollyset passerer gjennom atmosfæra på veg mot Månen.

Sidan Månen denne gongen bevegar seg gjennom den sentrale delen av jordskuggen, kan vi forvente at delar av totaliteten blir relativt mørk.

Rekordformørkinga sett frå Norge

Månen står opp i søraust etter at formørkinga har starta, og tidspunktet då Månen kjem opp er avgjerande for kor stor del av fenomenet som blir synleg. I Bergen kjem månen opp kl. 22.14, i Ålesund 22.28, og Trondheim 22.19. Den siste delvise fasen slutter kl. 00.19, og formørkinga vil vere heilt over klokka 01.28 natt til 28. august. I store deler av landet vil mesteparten av totalfasen være synleg. Sidan Månen står lågt i søraustleg retning under formørkinga, er det viktig å ha fri sikt for å kunne oppleve fenomenet, utan hindringer som åsar, vegetasjon og bygningar.

Sjølv om alle fasar av formørkinga blir fantastisk flotte å sjå utan hjelpemiddel, rår Røed Ødegaard og Sannes til at ein gjerne brukar ein kikkert som gjer det mogeleg å følgje fenomenet i endå større detalj, og ein kan sjå korleis landskapstrekka på Månen kjem til syne igjen etter å ha vore formørka. Opplevinga vil bli enda flottare dersom ein er på ein mørk stad utan kunstig lys.

